Aydın'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir kara yolu üzerinde bir otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sürücü M.K'nın (45), M.B. (41) ile buluştuğunu belirleyen ekipler, kovalamacanın ardından şüphelileri yakaladı.

M.K'nın üst aramasında 65 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova, Uyuşturucu, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title