Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği anlar güvenlik kamerasında Aydın'da kontrolden çıkan otomobilin markete girmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Aydın'da kontrolden çıkan otomobilin markete girmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Işıklı Bulvarı'nda, Mükerrem Akduman yönetimindeki 48 SS 680 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bayram nedeniyle kapalı olan süpermarketin kapı ve penceresini aşarak içeriye girdi. Otomobildeki 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin marketin kapısını kırarak içeri girmesi ve sürücünün, kazanın ardından aracından çıkması yer alıyor. AA / Ferdi Uzun - Güncel Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği anlar güvenlik kamerasında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.