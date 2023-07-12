Aydın'da Konteyner Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın merkezli 3 ilde, internetten konteyner ve prefabrik ev satışı ilanıyla çoğunluğu depremzede olan vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İncirliova ilçesinde kurdukları paravan şirket aracılığıyla sosyal medya ve internet üzerinden sahte konteyner ve prefabrik ev satışı ilanı paylaştığı, mağdurlardan banka hesapları üzerinden para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ddolandırılan kişilerin çoğunun depremzedeler olduğu öğrenildi. Zanlıların aynı yöntemle elektrikli motosiklet satışı adı altında engelli ve yaşlıları da dolandırdıkları da kaydedildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 18 kişinin işlemleri sürüyor.