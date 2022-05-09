Aydın'da komşusunun bıçaklayan kişi tutuklandı
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Dereköy Mahallesi'nde tartıştığı komşusu İ.K'yi (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.D. (36) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Dereköy Mahallesi'nde S.D. tartıştığı komşusu İ.K'yi bıçaklayarak yaralamış, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
S.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel