Aydın'da kocasını bıçakla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde cinayetten hapis yatarken cezaevinden izinli olarak çıktığı dönemde evlendiği kişiyi bıçakla öldüren kadına, haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezası verildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emel Bağ (26), maktulün yakınları ile avukatlar katıldı.

Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı son sözleri sorulan Bağ, "Pişmanım. Böyle olsun istemezdim." dedi.

Yargılamanın sonunda mahkeme heyeti, sanığı önce eşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Olayda kavgayı başlatan kişinin belirlenememesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık için haksız tahrik indirimi uyguladı ve sanığa 24 yıl hapis cezası verdi.

Cinayetten ikinci kez hüküm giydi

Orta Mahalle'de 7 Mayıs'ta Emel Bağ ile Doğukan Bağ arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Emel Bağ, kocasını bıçakla yaralamıştı. Kadın tutuklanmış, hastaneye kaldırılan Doğukan Bağ ise yaşamını yitirmişti.

Emel Bağ'ın 2017'de, çalıştığı Kurutuluş Mahallesi'ndeki eğlence mekanında da iş yeri sahibi T.A'yı (27) bıçakla öldürdüğü, bu suçtan hüküm giydiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde cezaevinden izinli çıktığı, bir süre sonra da Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenilmişti.