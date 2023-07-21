Aydın'da kişi kaçırma ve senet imzalatma olayında 2 zanlı tutuklandı

Aydın'da bir kişiyi kaçırıp darbederek zorla senet imzalattıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlatarak şüphelileri yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 55 senet ve teleskopik cop ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.