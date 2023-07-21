Aydın'da kişi kaçırma ve senet imzalatma olayında 2 zanlı tutuklandı
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Aydın'da bir kişiyi kaçırıp darbederek zorla senet imzalattıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlatarak şüphelileri yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 55 senet ve teleskopik cop ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da bir kişiyi kaçırıp darbederek zorla senet imzalattıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G'nin tefeci bir grup tarafından kaçırılıp darbedildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler M.B, N.İ, B.B. ve V.K'yi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait 55 senet ve teleskopik cop ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.B. ve N.İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılar, müşteki E.G'ye faizle para vermek, sonra da kaçırıp darbettikleri E.G'ye zorla senet imzalatmakla suçlanıyor.