Aydın'da Kenevir Operasyonu: 90 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın arazisinde yapılan aramalarda 90 kök kenevir bitkisi, 30 gram kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir şahsın arazi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 90 kök kenevir bitkisi, 30 gram kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada; Çine ilçesi Tepeköy Mahallesi'ndeki H.Ö. isimli şüpheli şahısın arazisine operasyon düzenlendi. Arazide yapılan aramada 90 kök kenevir bitkisi, 30 gram kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs da jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN