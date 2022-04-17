Aydın'da kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Aydın'da kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

Aydın Devlet Hastanesinde kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtıp işçilere para karşılığı daha iyi bir pozisyon ayarlamayı teklif eden zanlı tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın Devlet Hastanesinde kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtıp işçilere para karşılığı daha iyi bir pozisyon ayarlamayı teklif eden zanlı tutuklandı.

Hastaneye 15 Nisan'da gelen M.E, kendisini Sağlık Bakanlığında denetçi olarak tanıttı.

Hastane yönetimi, şüphelinin bazı işçilere para karşılığında daha iyi bir pozisyonda görev ayarlamayı teklif ettiğinin öğrenilmesi üzerine durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

Yapılan araştırmada M.E'nin Sağlık Bakanlığı çalışanı olmadığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Hastane, Nisan, Aydın, Güncel, Haberler

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