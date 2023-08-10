Aydın'da Kendisinden Haber Alınamayan Yaşlı Kadın İçin Ekipler Harekete Geçti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan bir yaşlı kadından haber alınamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkondan girilen evde yaşlı kadına ulaşılamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler harekete geçti, balkondan girilen evde kimse bulunamadı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1903 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir apartmanın beşinci katında yaşayan F.A. isimli yaşlı kadından haber alınamadı. Yaşlı kadına ulaşamayan şehir dışındaki yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kapıyı açan olmayınca, itfaiye aracının merdiveni ile balkondan eve girdi. Polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde girilen evde aranan yaşlı kadına ulaşılamadı. Evde kimsenin olmaması üzerine ekipler normale dönerken, yaşlı kadının akıbeti hakkında bilgi alınamadı. - AYDIN