Aydın'da kazan dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Haberler

Aydın'da kazan dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Güzelhisar Mahallesi 39 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki kazan dairesinde çalışan Yakup Koç'un, oksijen tüpüyle kazanı kestiği sırada etrafa yayılan kıvılcımlar yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Koç, sağlık personeli tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, kazan dairesinde hasara yol açtı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel