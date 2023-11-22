Aydın'da kaza sonucu ölüm ve yaralanma: Tır şoförüne hapis cezası

Aydın'ın Söke ilçesinde geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır iki kişi yaralanmıştı. Tır şoförü bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ehliyetine 3 yıl süreyle el konulmasına karar verildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin ailesi ise verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na başvuracak.

Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi yakınlarında geçtiğimiz Ocak ayında kaza meydana gelmiş, karşı şeride geçen tır bir kişinin ölümüne, biri ağır iki kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. O tır şoförü, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme aynı zamanda şoförün ehliyetine 3 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Karşı şeride geçen tırın sebep olduğu kazada, otomobilde bulunan 23 yaşındaki Mustafa Terzioğlu hayatını kaybederken, tıp fakültesi öğrencisi Beste Ceylaner ağır yaralandı. Tır şoförü S.H., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan yaklaşık 6 ay sonra yapılan karar duruşmasında suçlu bulundu.

Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tır şoförü S.H., Sesli Görüntülü Haberleşme Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, kazada hayatını kaybeden Mustafa Terzioğlu'nun avukatı ve ağır yaralanan Beste Ceylaner'in ailesi de duruşma salonundaydı. Müşteki avukatı, daha önce de ölümlü kazalara karıştığı iddia edilen şoförün en üst seviyeden cezalandırılmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin kaza esnasında bilinçli bir şekilde hareket etmediğini savunarak beraat istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmenin ardından tır şoförü S.H.'yı bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve aynı zamanda şoförün ehliyetine 3 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.

Ancak, kararın ardından açıklama yapan Beste Ceylaner'in annesi Doçent Doktor Gülay Ceylaner, verilen cezanın yeterli olmadığını belirterek, tır şoförünün trafikten uzak tutulması için Adalet ve İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağını ifade etti. Gülay Ceylaner, "Bu kişinin bundan sonraki hayatında kesinlikle direksiyon başına geçmesini doğru bulmuyorum. Bu yüzden Adalet Bakanlığı ile de, İçişleri Bakanlığı ile de görüşmek istiyorum. Çocuklarımız ölmesin artık" dedi. - AYDIN