Aydın'da Kaza: 76 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Kişi Yaralandı

Aydın'da Kaza: 76 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Kişi Yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 76 yaşındaki Kamil Demir hayatını kaybetti, bir kişi ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kamil Demir (76) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Germencik ilçesi Mursallı Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Demir'in (76) kullandığı 09 UL 119 plakalı otomobil ile Beytullah Ö. yönetimindeki 09 EK 013 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobildeki Çağlar Şenyiğit (37) ile kamyonetteki Tuğba Özdemir (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çağlar Şenyiğit'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
