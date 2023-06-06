Aydın'da Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Alzheimer hastası yaşlı adam Jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yazıdere Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası yaşlı bir vatandaşın sabah erkenden çıkıp bir daha dönmediği ve kayıp olduğu oğlu tarafından ihbar edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ihbarın alınmasının ardından Germencik İlçe Komutanlığı'ndan 2 motorize ekip, Koçarlı İlçe Komutanlığı'ndan 2 motorize ekip, Efeler İlçe Komutanlığı'ndan 2 motorize ekip ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 3 motorize ekip ile arama faaliyetine başlandı. Kayıp şahıs yapılan araştırma ve arama sonucunda aynı gün gece saatlerinde Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde sağlıklı bir şekilde bulunurken, ailesine teslim edildi. - AYDIN