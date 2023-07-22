Aydın'da Kaybolan Engelli Yaşlı Şahıs Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan engelli yaşlı şahıs jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden 71 yaşındaki engelli şahıs bir hava almak için evinden dışarı çıktı. Uzun süre geri dönmeyen şahsın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde engelli yaşlı şahıs jandarma ekiplerince aynı gün içerisinde bulunarak ailesine teslim edildi. - AYDIN