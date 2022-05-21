Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı - Haberler

Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada, iki kardeş de bıçakla yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada, iki kardeş de bıçakla yaralandı.
Turanlar Mahallesi'nde M.Y (56) ile Ö.Y (52) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada kardeşler birbirini mutfak bıçağıyla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ö.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. M.Y'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
AA / Necip Uyanık - Güncel