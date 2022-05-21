Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı - Haberler

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Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada, iki kardeş de bıçakla yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada, iki kardeş de bıçakla yaralandı.

Turanlar Mahallesi'nde M.Y (56) ile Ö.Y (52) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada kardeşler birbirini mutfak bıçağıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ö.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. M.Y'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Aydın, Güncel, Haberler

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