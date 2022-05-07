Aydın'da kavga eden 4 Suriyeli, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi - Haberler

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Aydın'da kavga eden 4 Suriyeli, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da kavga eden 4 Suriyeli, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde kavga eden Suriye uyruklu 4 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kavga eden Suriye uyruklu 4 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. Durumun verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kavgaya karışan 4 kişi, "kamu düzenini bozmak"tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Suriye, kavga, Aydın, Güncel, Haberler

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