Aydın'da Kavga: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Cumhuriyet Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada İ.K. soda şişesiyle E.K.'nin başına vurdu. Yaralı E.K. hastaneye kaldırılırken, İ.K. gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye, Cumhuriyet Mahallesi'nde İ.K. ile E.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.K, soda şişesiyle E.K'nin başına vurdu.
Yaralanan E.K, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.K. gözaltına alındı.