Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı. İncirliova ilçesinde gerçekleşen operasyon sonucunda şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.İ. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN