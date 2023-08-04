Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı. İncirliova ilçesinde gerçekleşen operasyon sonucunda şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.İ. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İncirliova Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title