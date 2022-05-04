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Aydın'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Aydın'da tartıştığı kardeşini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

KOÇARLI, AYDIN (AA) - Aydın'da tartıştığı kardeşini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Koçarlı ilçesinde kardeşini tüfekle öldüren B.Y'nin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Aydın Adliyesine sevk edilen B.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.Y'nin ifadesinde, "Kardeşim bana 'Senin psikolojik sorunların var. Seni doktora götüreceğim.' dedi. Tartışma bundan çıktı." dediği öğrenildi.

Gaffarlar Mahallesi'nde yaşayan B.Y. (40) ile İlyas Y. (38) kardeşler arasında dün tartışma çıkmış, bu sırada B.Y, tüfekle kardeşi İlyas Y'yi yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Koçarlı Devlet Hastanesine kaldırılan İlyas Y. kurtarılamamıştı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Koçarlı, Aydın, Sulh, Güncel, Haberler

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