Aydın'da kara yolu tabelasına çarpan pikap sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen pikap sürücüsü kara yolu tabelasına çarptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kara yolu yön tabelasına çarpan pikaptaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Emre K'nın kullandığı 09 AEK 371 plakalı pikap, Umurlu Mahallesi İmamköy ışıklı kavşağı yakınlarında, kontrolden çıkarak kara yolu yön tabelasına çarptı ve karşı şeride savruldu.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan hastanede yapılan tetkikte sürücünün 1.18 promil alkollü olduğu saptandı.