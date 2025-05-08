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Aydın'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Aydın'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Söke'de Türk Kızılay, Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında çocukların eserleri sergilendi ve aileleri bağışta bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde Türk Kızılay ile Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Akça, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada kan bağışının önemine değindi.

Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi Öğretmeni Nursel Devran ise farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte, çocukların resimleri sergilendi, aile üyeleri kan bağışında bulundu.

Programa Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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