Aydın'da Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.İ.K. yönetimindeki 09 AIA 395 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi'nde ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan T.C. idaresindeki 20 UD 328 plakalı kamyonla çarpıştı.
Savrulan motosiklet, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel