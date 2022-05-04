Aydın'da kamyonetin refüje çıkması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Aydın'da kamyonetin refüje çıkması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da kamyonetin refüje çıkması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin refüje çıkması sonucu sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin refüje çıkması sonucu sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.

T.İ. idaresindeki 09 UK 016 plakalı kamyonet, Osmanbükü Mahallesi'nde refüje çıktı.

Kazada, sürücü ile beraberindeki A.İ. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle refüjdeki beton direk ve tabela zarar gördü.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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