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Aydın'da kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

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Aydın'da kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaya öldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaya öldü.

D.E. idaresindeki 20 Y 6481 plakalı kamyonet, İmamköy kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Duman'a (36) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan D.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Efeler Aydın Güncel Haberler

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