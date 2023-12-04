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Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Aydın'dan Denizli yönüne giden A.A. yönetimindeki 09 CBP 18 plakalı motosiklet, A.T. idaresindeki 09 HJ 513 plakalı kamyonetle, Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.A'yı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Nazilli Aydın Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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