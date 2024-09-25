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Aydın'da Kamyonet Hırsızlığı: Bir Tutuklama

Aydın'da Kamyonet Hırsızlığı: Bir Tutuklama
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Germencik ilçesinde kamyonet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık yaşanan kamyonet bulundu ve sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde U.Ö'ye ait 09 TN 975 plakalı kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelileri tespit eden ekipler U.B ve H.Y'yi gözaltına aldı, kamyonet Nazilli'de bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.B. tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

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