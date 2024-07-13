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Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın Devam Ediyor

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Aydın'da bulunan bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgar ise söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Aydın'da bulunan bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde saat 18.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, rüzgar ise söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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