Aydın'da Kağıt Fabrikasında İş Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan Cesim Hacıoğlu'nun üzerine palet devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis soruşturma başlattı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kağıt fabrikasında çalışan Cesim Hacıoğlu'nun (38) üzerine henüz belirlenemeyen nedenle palet devrildi.
Haber verilmesi üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Hacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel