Aydın'da Kağıt Fabrikasında İş Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan Cesim Hacıoğlu'nun üzerine palet devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis soruşturma başlattı.