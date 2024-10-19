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Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
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Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol, telefon ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Efeler ve İncirliova ilçelerinde belirlenen adresler ile araçlarda yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 13 obje, 325 litre etil alkol, 10 anason yağı, gümrük kaçağı akıllı cep telefonları, şarj adaptörleri, elektronik sigaralar ele geçirildi.

Ö.Ş. (21), E.K. (42), S.Ç. (29) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

İncirliova Kaçakçılık Güvenlik Politika 3-sayfa Ekonomi Kültür Güncel Efeler Hukuk Suç

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