Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskında 90 bin dolu makaron, 120 bin boş makaron ve diğer kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen A.T. ve N.C'nin evine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 90 bin dolu makaron, 120 bin boş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinası, 980 bandrol ele geçirildi.

A.T. ve N.C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Kaçakçılık Germencik Güvenlik Politika Jandarma Makaron 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title