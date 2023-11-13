Aydın'da Kaçak ve Sahte Alkol ile İlaç Operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak ve sahte alkol ile ilaç imalatı satışına yönelik yapılan operasyon çerçevesinde 15 litre etil alkol, alkollü içki üretiminde kullanılan katkı maddesi ve 450 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol ile ilaç imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma çerçevesinde takibe alınan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda; 15 litre etil alkol, 50 adet alkollü içki üretiminde kullanılan katkı maddesi, 450 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN