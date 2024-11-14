Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3.75 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3.75 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon 750 bin TL olan kaçak tütün ve çeşitli sigara malzemeleri ele geçirildi. S.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 750 bin TL olan kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda, S.G.'nin kaçak tütün sarımı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri, S.G.'nin ev, iş yeri ve deposuna sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 750 bin TL olan 2 bin 450 kilogram tütün, elektrikli sigara sarma makinası, elektrikli tütün kıyma makinası, 985 bin dolu makaron, 250 bin boş makaron, 790 paket siyah kutu içinde markasız sigara, 800 kesilmiş bandrol ve 150 elektronik sigara likiti ele geçirildi. Şüpheli S.G. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef 14 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta? MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI! Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar? Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak? AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.