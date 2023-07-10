Aydın'da Kaçak Temizlik Malzemeleri Operasyonu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir depoda kaçak şekilde imal edilmiş ve sahte etiketlerle piyasaya sürülmeye hazırlanan temizlik malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, çeşitli markaları taklit ederek hazırlanmış 11 bin 352 etiket ile son tüketim tarihi geçmiş 340 paket cevizli sucuk da bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir depoda kaçak şekilde imal edilmiş ve sahte etiketlerle piyasaya sürülmeye hazırlanan temizlik malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde bir depoda, kaçak şekilde temizlik malzemesi imalatının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak şekilde imal edilmiş 1160 litre çamaşır suyu, 478 litre yüzey temizleyicisi, 649 litre araç yıkama deterjanı, 382 litre deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit ve sıvı ham madde, 2 sıvı dolum makinesi, 545 boş plastik şişe, kompresör ve elektronik terazi ele geçirildi.
Çeşitli markaları taklit ederek hazırlanmış 11 bin 352 etiket ile son tüketim tarihi geçmiş 340 paket cevizli sucuk da bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.