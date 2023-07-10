Aydın'da Kaçak Temizlik Malzemeleri Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir depoda kaçak şekilde imal edilmiş ve sahte etiketlerle piyasaya sürülmeye hazırlanan temizlik malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, çeşitli markaları taklit ederek hazırlanmış 11 bin 352 etiket ile son tüketim tarihi geçmiş 340 paket cevizli sucuk da bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.