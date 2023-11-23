Aydın'da Kaçak Sigara ve Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara, alkol ve sahte ürünler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara, alkol ve sahte ürünlere yönelik yapılan operasyon çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara, alkol ve sahte ürün imalat ve satışı yaptığı yönündeki istihbarat aldıkları bir şahsı takibe aldı. O.Ş. isimli şahsı bir süre takip eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahsın iş yerine yapılan operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 48 paket kaçak sigara, 131 adet kaçak sigara, 127 cinsel içerikli ürün, 30 litre sahte içki, 13 litre etil alkol ile 5 litre alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Şüpheli şahıs O.Ş. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN