Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 191 Paket Sigara Ele Geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 191 paket sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca kıyılmış tütün ve boş makaron da bulundu. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bin 191 paket sigara ele geçirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde yasa dışı olarak piyasaya sürülmek istenen bin 191 paket sigara, 6 kilo 145 gram kıyılmış tütün ve 9 karton 200'er adetlik boş makaron ele geçirildi. Ekipler tarafından el konulan malzemeler Jandarma ekipleri ve Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli eşliğinde imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN