Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 212 Paket Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 212 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 212 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün kaçak sigara imalat ve satıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda Ö.S. isimli bir şahsın iş yerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 212 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN