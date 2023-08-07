Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak sigara ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak sigara ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor.

Efeler'de M.F.D. isimli şüpheli şahıs kaçak elektronik silah satarken yakalandı. Şahsın üzerinde ve İncirliova ilçesinde bulunan babasına ait işyerinde yapılan aramada; 297 adet elektronik sigara, 72 adet elektronik sigara solisyonu, 38 bin adet boş makaron, 9 bin 760 Adet içi doldurulmuş makaron,

198 adet nargile tütünü, 1 adet alım ve satım kayıt ajandası ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN