Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 bin tütün dolu makaron, 125 bin boş makaron ve 210 kilogram tütün ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında M.B'nin evine ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 180 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 125 bin sahte bandrollü/bandrolsüz boş makaron, 210 kilogram tütün, elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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