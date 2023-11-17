Aydın'da Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın: 11 Bin 520 Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara imalathanesine yapılan baskında 11 bin 520 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinde B.D. ve T.T. isimli 2 şüpheli şahsın ikamet ve işyerlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 bin 520 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 18 bin 600 adet boş makaron, 47 adet elektronik sigara, 20 kilogram kıyılmış tütün, 79 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında ali işlem başlatıldı. - AYDIN