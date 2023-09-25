Aydın'da kaçak sigara imalathanesine baskın: 1 milyon 750 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan baskında kaçak sigara imalathanesine ait 1 milyon 750 bin adet tütün doldurulmuş makaron ile çok sayıda tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara imalathanesine yapılan baskında 1 milyon 750 bin adet tütün doldurulmuş makaron ile çok sayıda tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçısı ve satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde V.H. isimli şahsa ait ikamet ve işyerinde kaçak sigara imalatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 1 milyon 750 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 bin adet boş makaron, 137 kilogram sahte bandrollü kıyılmış ve açık tütün, 84 paket nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet fişek ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu anlaşılırken, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN