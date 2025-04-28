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Aydın'da Kaçak Kazıda Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Kazıda Tarihi Eserler Ele Geçirildi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı. Ele geçirilen eserler arasında bronz sikkeler ve gümüş objeler bulunuyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde kaçak kazıda çıkan ve Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke ve objeleri satmak için müşteri arayan 4 şüpheli yakalandı.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kırsal Akyaka Mahallesi'nde E.Ö.'ye ait arazide kaçak kazı yapan kişilerin buldukları Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. E.Ö.'yü takibe alan ekipler, E.Ö.'nün S.Ö., E.Ö. ve E.İ. ile müşteri aradığını tespit etti. Şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bronz sikke, altın yüzük, 5 bronz düğme, gümüş kemer tokası, gümüş çanta tokası, yağ lambası, testi kapağı olmak üzere 12 parça ele geçirildi. Tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar incelenmek üzere Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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