Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Üç Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Üç Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde birinci derece SİT alanında kaçak kazı yapan üç kişi jandarma operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında dedektör ve kazı aletleri bulunuyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde birinci derece SİT alanında kaçak kazı yapıp, tarihi eser arayan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser aramak için birinci derece SİT alanı olan bölgede kaçak kazı yapan K.B. (27), T.B. (32) ve S.Ö.'yü (50) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı belirlenen 1 dedektör, 1 kazma, 1 kürek, 1 çekiç, 1 sırt çantası, 1 matkap ucu ve 1 halata el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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