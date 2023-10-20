Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli emniyet polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken, kazı yerinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim KOM Büro Amirliği ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada "2863 SKM kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet" ve "TCK174 tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçları ile ilgili olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı İnsansız Hava Aracının (İHA) desteği ile tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı. Olayla ilgili olarak kazı alanında yapılan tespitlerde, "1 adet jeneratör, 1 adet şarjlı matkap bataryası, 1 adet Hilti makinesi, 1 adet batarya şarj aleti ve 24 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak C.Ö, D.S., F.U., F.T., Ö.T., S.E., V.U., Y.A. ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar emniyet güçlerince yakalanarak göz altına alındı. Olayda ele geçirilen 24 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı madde bomba imha ekiplerince imha edildi. Göz altına alınan 9 şüphelinin emniyette sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - AYDIN