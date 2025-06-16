Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde, define aramak için ekskavatörle kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, kazı malzemeleri ve bir el dedektörü ele geçirildi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 8 kişi, suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Belirlenen bölgeye, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan H. A. (39), S.A. (29), M.K. (25), E.Ö. (34), H.A. (47), K.Z. (53), E.K. (30) ve D.S. (49) suçüstü yakaladı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 1 el dedektörü, 1 ekskavatör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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