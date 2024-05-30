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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu da ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekiplerinin sit alanı bölgede define bulmak için kaçak kazı yaparken yakaladığı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Başaran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Hisar mevkisi Hafsa Hatun Türbesi'nin bulunduğu sit alanına dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. define içini kaza kazı yaparken yakalandı. Kaçak kazılarda kullanılan malzemeler ile şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.B.'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 37 bin 65 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Jandarma Kuyucak Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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