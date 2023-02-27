Aydın'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi'ndeki Kırkbasamaklar mevkisinde bulunan sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Kaçak kazı yaptığı belirlenen A.U, O.D, E.Ö. ve Ö.Ç. gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçen kürek, kazma, balyoz ile dedektöre de el kondu.
Kaynak: AA / Güncel