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Aydın'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

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Aydın'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi'ndeki Kırkbasamaklar mevkisinde bulunan sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kaçak kazı yaptığı belirlenen A.U, O.D, E.Ö. ve Ö.Ç. gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçen kürek, kazma, balyoz ile dedektöre de el kondu.

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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