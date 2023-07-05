Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar üzerine bölgeye giderek şüphelileri yakaladı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanisa Mahallesi Armutluburun mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, ekskavatörle kazı yapan A.Ç, N.T ve U.Ç'yi yakaladı. İş makinesine el kondu.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.?
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel