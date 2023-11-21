Aydın'da Kaçak İçki Operasyonu: 155 Litre Etil Alkol ve 16 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, 155 litre etil alkol ve 16 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 155 litre etil alkol ve 16 litre kaçak içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma devam ediyor. Bu çalışmalarda Germencik'te G.A. isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, 155 litre etil alkol, 16 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN