Haberler

Aydın'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı, 2 Organizasyon Şüphelisi Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin İzmir'den Bodrum'a götürülmek üzere hazırlandığı belirlendi.

AYDIN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip sonucu Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortak operasyon gerçekleştirdi. İzmir'in Işıkkent Gişeleri'nden geçtiği belirlenen bir araç, Germencik ilçesindeki sabit yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta ekiplerin aramasında 4 kaçak göçmen yakalandı. Sürücünün ifadesi doğrultusunda ekipler, Özyalçınlar mevkisinde ikinci bir aracı daha durdurdu. Bu araçta da 5 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlerle yapılan görüşmede, İzmir'de bir otelde organizatörler tarafından barındırıldıkları, ardından kişi başı 4 bin avro karşılığında Bodrum'a götürülmek üzere yola çıkarıldıkları öğrenildi.

Kaçak göçmenleri taşıyan iki araç trafikten menedilirken, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.