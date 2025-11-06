Aydın'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı, 2 Gözaltı

AYDIN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip sonucu Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortak operasyon gerçekleştirdi. İzmir'in Işıkkent Gişeleri'nden geçtiği belirlenen bir araç, Germencik ilçesindeki sabit yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta ekiplerin aramasında 4 kaçak göçmen yakalandı. Sürücünün ifadesi doğrultusunda ekipler, Özyalçınlar mevkisinde ikinci bir aracı daha durdurdu. Bu araçta da 5 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlerle yapılan görüşmede, İzmir'de bir otelde organizatörler tarafından barındırıldıkları, ardından kişi başı 4 bin avro karşılığında Bodrum'a götürülmek üzere yola çıkarıldıkları öğrenildi.

Kaçak göçmenleri taşıyan iki araç trafikten menedilirken, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.